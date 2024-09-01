تظاهرات ضخمة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس ضد نتنياهو واضراب شامل الاثنين

شارك عشرات آلاف الصهاينة مساء اليوم الأحد، وبخاصة في مدينتَي تل أبيب والقدس، في تظاهرات مطالبة بالتوصّل إلى صفقة تبادل أسرى، واحتجاجا على مقتل المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأغلق محتجّون إسرائيليون، مساء اليوم، طريقا رئيسا في مدينة تل أبيب المحتلة، ومدخل مدينة القدس المحتلة كذلك، وشارعا مركزيا في مدينة بئر السبع، فيما تظاهر آخرون في كرمئيل ورحوفوت؛ وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (“كان 11”)، نقلا عن مصدر في الشرطة، أن 100 ألف شخص شارك في المظاهرة في “كابلان” بتل أبيب.

يأتي ذلك فيما تتصاعد الانتقادات ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي تحمّله مسؤولية مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس، عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأغلق محتجّون بينهم عائلات محتجزين في غزة، طريق “أيالون”، المتوجّه باتجاه الجنوب، مطالبين بالتوصّل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك قبل أن يتمّ فتح الطريق لاحقا، مجدّدا أمام حركة المرور، من قِبل عناصر الشرطة.

وفي القدس المحتلة، عمد محتجّون إلى إغلاق مدخل المدينة أمام حركة المرور بشكل كامل، لأكثر من ساعتين، فيما استقدمت الشرطة المزيد من عناصرها إلى هناك، بالإضافة إلى مركبة رشّ المياه، كما أعلنت في بيان صدر عنها لاحقا، أنها اعتقلت 5 أشخاص ممّن وصفتهم بـ”مثيري شغب”.

وقبل أن يُغلق محتجّون مدخل المدينة، كان العشرات قد تظاهروا أمام منزل نتنياهو في المدينة.

وقالت إحدى مجموعات الحراك المشاركة في الاحتجاجات: “عندما يقول نتنياهو: ’من يريد الصفقة لا يقتل الرهائن’ (في إشارة إلى اتهام نتنياهو حركة حماس بقتلهم)، فهو يتحدث عن نفسه وعن أولئك الذين صوّتوا فعليا لصالح التضحية بالرهائن”.

وشدّدت على أنه كان “يمكن إعادتهم إلى المنزل أحياء، وبغض النظر عن الطريقة التي ندير بها الأمر، فإن الحكومة الإسرائيلية وقائدها، ضحّوا عمدا بالمختطفين حتى وفاتهم”.

وأشارت إلى أن “أحد عشر شهرًا عانى منها ستة، حتى قُتلوا قبل أقل من أسبوع”، وشدّدت العائلات على أنها تريد إبرام “صفقة الآن”.

وأكدت حماس في بيان، اليوم الأحد، أن “الأسرى قتلوا بقصف صهيوني وعلى الرئيس (الأميركي جو) بايدن، إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو (إسرائيل) ويضغط عليه لإنهاء عدوانه فورا (على غزة)”.

وفي بيانات سابقة، قالت حماس إن العشرات من الأسرى قتلوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع خلال الحرب المستمرة للشهر الـ11 على التوالي.

اضراب شامل في الكيان الاسرائيلي

وأعلن الهستدروت (اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل)، مساء اليوم، إضرابا اقتصاديا شاملا في الأراضي المحتلة، غدا الإثنين، وذلك بعد مداولات بحث خلالها اتّخاذ هذه الخطوة، تلبية لدعوة منتدى عائلات الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو ودفعها إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأعلن رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، الإضراب، في بيان صدر عن الناطق باسمه، وقال خلاله: “لن أتسامح مع التخلي (عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة”؛ كما أعلنت نقابة المعلمين إضراب رياض الأطفال، الإثنين، وإضرابا جزئيا في المدارس الابتدائية، يستمرّ منذ الصباح، وحتىّ الساعة 11 و45 دقيقة.

وقالت صحيفة معاريف، إن بلديات 3 مدن كبرى هي غفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا الإثنين.

وأشارت نقابة هستدروت إلى إضراب يوم غد سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس. وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل أيضا وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، ومطار بن غوريون وشركات الطيران الرئيسية.

المصدر: مواقع