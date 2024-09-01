‫إعلام العدو: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه الجليل وإصابات مباشرة في حرفيش ومتات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 21:46

‫إعلام العدو: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه الجليل وإصابات مباشرة في حرفيش ومتات

منذ 1 ساعة 1 September، 2024
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