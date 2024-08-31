اليمن | القوات المسلحة تستهدف سفينة (GROTON ) في خليجِ عدن لانتهاكها قرار الحظر وتؤكد اصابتها بدقّة

في استهدافُ هو الثاني من نوعه، نفّذت القوات المسلحة اليمنية، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (GROTON ) في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، مؤكدة إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنذه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (GROTON ) في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، أنّ العمليةَ نفذتها القواتُ البحريةُ، وسلاحُ الجوِّ المسيرُ، والقوةُ الصاروخيةُ، وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر، مشيرا لاى أنّ هذا الاستهدافُ هو الثاني للسفينةِ بعدَ استهدافِها في الثالثِ من أغسطس الجاري.

وأكد العميد سريع، نجاح القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ، وكذلك فرضِ قرارِ حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ، أوِ التي تتعاملُ معه بغضِّ النظرِ عن وجهتِها، أوِ السفنِ التابعةِ لشركاتٍ لها علاقةٌ بهذا العدوِّ.

واكّدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، استمرارَ عملياتِها البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها، وكذلك استمرارَ إسنادِها للمقاومةِ الفلسطينيةِ الباسلةِ في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ، في قطاعِ غزة.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (GROTON ) في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

نَفذتِ العمليةَ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر.

هذا الاستهدافُ هو الثاني للسفينةِ بعدَ استهدافِها في الثالثِ من أغسطس الجاري.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ نجاحَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك فرضِ قرارِ حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ التي تتعاملُ معه بغضِّ النظرِ عن وجهتِها أوِ السفنِ التابعةِ لشركاتٍ لها علاقةٌ بهذا العدوِّ.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَ عملياتِها البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها وكذلك استمرارَ إسنادِها للمقاومةِ الفلسطينيةِ الباسلةِ في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 27 صفر 1446للهجرة

الموافق للـ 31 أغسطس 2024م

المصدر: وكالة يونيوز