الضفة الغربية | ضمن خطط التوسع الاستيطاني .. مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون وتين في بلدة نعلين غرب رام الله

أقدم مستوطنون صهاينة، صباح اليوم السبت، على اقتلاع عشرات أشتال الزيتون والتين في بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ضمن خطط توسيع الاستيطان الممنهج، أقدم مستوطنون صهاينة، صباح اليوم السبت، على اقتلاع عشرات أشتال الزيتون والتين في بلدة نعلين غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقطع المستوطنون 60 شتلة زيتون وتين، في أراضي المواطن الفلسطيني حمزة سرور في منطقة “الخلال”، ببلدة نعلين غرب رام الله.

كما أقام مستوطنون قبل عدة أسابيع، مزرعة استيطانية على أراضي جبل العالم قرب منطقة الخلال في نعلين، مما زاد من اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في نعلين.

وتتزامن هذه الاعتداءات على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، مع العملية العسكرية الاسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلة، التي يتخللها تجريف البنى التحتية، ضمن خطة لتوسيع الاستيطان، عبر تهجير الأهالي الفلسطينيين من أراضيهم.

المصدر: وكالات