الأزهر الشريف: نحذر من مخطط صهيوني لانتزاع ملكية الضفة الغربية وتهويد معالمها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 19:18

الأزهر الشريف: نحذر من مخطط صهيوني لانتزاع ملكية الضفة الغربية وتهويد معالمها

منذ 24 mins 31 August، 2024
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