الأزهر الشريف: ندين عدوان الكيان الصهيوني على الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 19:18

الأزهر الشريف: ندين عدوان الكيان الصهيوني على الضفة الغربية

منذ 25 mins 31 August، 2024
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