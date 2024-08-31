بالفيديو | مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس قاعدة “زيكيم” شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 15:44

بالفيديو | مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس قاعدة “زيكيم” شمال غزة

منذ 48 mins 31 August، 2024
سرايا القدس - قاعدة زيكيم - طوفان الأقصى
الجبهة الفلسطينية - تقارير مصورة - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - فلسطين

عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من حمم الهاون والقذائف الصاروخية التي دكت بها قاعدة “زيكيم” العسكرية شمال قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 330 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

المصدر: الاعلام العسكري

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