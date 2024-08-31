تغطية | مخيم اليرموك في دمشق.. ثلاثة شهداء على طريق القدس

بالآلاف شيّع جماهير مخيم اليرموك جنوب دمشق جثامين الشهداء المقاومين الثلاثة حسام وأسامة وفراس، في موكب مهيب مشتعل بعبارات الفخر بالشهداء والمقاومة والداعية للثأر لدماء جميع الشهداء.

بعد الصلاة على الشهداء، انطلق موكب التشييع من جامع البشير على مدخل مخيم اليرموك إلى مقبرة الشهداء في آخر اليرموك، والنعوش الثلاثة تتماوج على أكف وأكتاف الآلاف من الذين حضروا للمشاركة في وداع من أوفوا بوعدهم إلى الله ولبوا نداء القضية.

هذا وقد كانت زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان أصدرته من الساحة السورية، خبر استشهاد القادة الميدانيين الثلاثة أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي، شهداء على طريق القدس في معركة طوفان الأقصى.

الشهداء الثلاثة وهم حسام زياد عريشة، وأسامة موفق عريشة، وفراس حسين قاسم، من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، استشهدوا عبر صاروخ من مسيّرة إسرائيلية على طريق دمشق بيروت قرب الزبداني.

بالفيديو | مشاهد سابقة للشهداء أسامة موفق عريشة وحسام زياد عريشة وفراس حسين قاسم، من سرايا القدس – ساحة سورية الذين ارتقوا اثناء تأديتهم واجبهم الجهادي خلال معركة طوفان الأقصى

منذ بداية الطوفان لم يتأخر أبناء الشعب الفلسطيني بالالتحاق بركب المقاومة، وقد قدمت مخيمات اللجوء في سورية عدداً من الشهداء على طريق القدس، ومع استشهاد القادة الميدانيين الثلاثة أمس يصل مجموع شهداء سرايا القدس من الساحة السورية إلى 21 شهيداً حتى اليوم 329 من معركة طوفان الأقصى.

المصدر: موقع المنار