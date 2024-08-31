الاحتلال يواصل اقتحام جنين لليوم الرابع.. تدمير وحصار مشدد وتصاعد للمقاومة

تواصل قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، اقتحامها وعدوانها على مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، حيث اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك جرافات وناقلات جند، المخيم واستهدفت مناطق متعددة فيه.

في هذا السياق، تمركزت ناقلات الجند الإسرائيلية على مشارف مخيم جنين، فيما حاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر دان قرب جنين، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مناطق كانت قد انسحبت منها صباح اليوم في الحي الشرقي بمدينة جنين، قبل أن تدفع بمزيد من الآليات والجرافات إلى هذه المناطق.

كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في حي الدمج داخل مخيم جنين، حيث قامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي تدخل يومها الرابع على التوالي، وسط تزايد تصعيد المقاومة الفلسطينية من نوعية عملياتها، وآخرها كانت عملية “غوش عتصيون” المزدوجة والمركبة شمال مدينة الخليل.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 673.

المقاومة تتصدى للعدوان الاسرائيلي

وأفاد الاعلام العسكري لكتائب القسام، بأن مجاهديها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية في بلدة كفردان غربي مدينة جنين بالضفة الغربية.

كما أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، بأن مجاهديها تمكنوا فجر اليوم، من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية في محور شارع الجابريات موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو.

وأشارت الكتيبة إلى أن مجاهديها يواصلون مواجهات مع العدو في محور حيفا والناصرة ونابلس ومحيط المخيم، وفي محاور القتال المختلفة، ويمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين اصابات مباشرة.

هذا، ويخوض مجاهدو كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتقدمة في محور الحي الشرقي بجنين، وكذلك في بلدة كفرذان جنوب مدينة جنين.

كما أفاد الاعلام العسكري لكتائب شهداء الأقصى، بان مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في كافة محاور القتال بمدينة جنين ومخيمها، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة، وكذلك في حي الدمج.

المصدر: مواقع