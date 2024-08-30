نتنياهو يوجه صفعة كبرى للمفاوضات… الكابينيت يصادق على بقاء الاحتلال في محور فيلادلفيا

صادق الكابينيت السياسي – الأمني في كيان العدو الاسرائيلي، ليلة اليوم الجمعة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا، في إطار اتفاق حول صفقة تبادل أسرى، حسبما أكد مسؤول لدى الكيان شارك في اجتماع الكابينيت.

وأيّد المصادقة على هذه الخرائط التي وضعها الجيش ثمانية وزراء، وعارضها ما يُسمى وزير الأمن، يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن التصويت.

وزعم رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت، إن “كارثة 7 أكتوبر وقعت نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن بأيدي “إسرائيل”، وهذه المرة تصر “إسرائيل” على الاحتفاظ بهذه الحدود بأيديها”.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن “التصويت في الكابينيت يعني اتخاذ قرار بأن يبقى الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا”.

من جانبهم، قال غالانت ومندوبو وزارة الأمن خلال اجتماع الكابينيت إنه “لا ضرورة لبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في إطار اتفاق تبادل أسرى، وأنه سيكون بالإمكان توفير رد أمني من دون نشر قوات في هذه المنطقة”.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو رفض أقوال غالانت، وذكر أن “المسؤولين الأمنيين قالوا ذلك قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، في العام 2005، والانسحاب من لبنان، في العام 2000″، مدعياً أن تقديراتهم تبددت.

يُشار إلى أن قرار الكابينيت يأتي بعد عدة أيام من نقل العدو هذه الخرائط إلى الولايات المتحدة ومصر وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول لدى الكيان المؤقت قوله إن “”إسرائيل” منتشرة في محور فيلادلفيا من كيرم شالوم حتى البحر، ورئيس الحكومة يصر المبدأ بأن يستمر هذا الوضع”.

من جهتها، قالت عائلات الرهائن الإسرائيليين حول قرار الكابينيت إن “نتنياهو لا يهدر فرصة من أجل التيقن من أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق”.

مشادة كلامية

وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وذكرت الصحيفة أن غالانت قدم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الإستراتيجي الذي يواجهه الكيان، مضيفة أنه عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يعتقدون أن العدو على مفترق طرق إستراتيجي ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا. من جهتها، قالت “القناة 12” الإسرائيلية إن غالانت في الاجتماع قال ساخراً إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين.

المصدر: عرب 48