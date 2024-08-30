الدفاع المدني في غزة: إصابات في قصف للاحتلال على منزل في  ‫منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 11:08

الدفاع المدني في غزة: إصابات في قصف للاحتلال على منزل في  ‫منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع 

منذ 30 mins 30 August، 2024
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