استشهاد الشاب مجد داود 21 عاماً من مخيم طولكرم وقوات الاحتلال تحتجز جثمانه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 09:24

استشهاد الشاب مجد داود 21 عاماً من مخيم طولكرم وقوات الاحتلال تحتجز جثمانه

منذ 1 ساعة 29 August، 2024
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