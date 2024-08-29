كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: اكتشفنا قوة خاصة إسرائيلية برفقة وحدة من “اليمام” تسللت إلى محور المربعة وخضنا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 07:52

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: اكتشفنا قوة خاصة إسرائيلية برفقة وحدة من “اليمام” تسللت إلى محور المربعة وخضنا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 45 mins 29 August، 2024
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