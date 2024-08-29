الاحتلال يلقي قنابل إنارة في سماء بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 03:12

الاحتلال يلقي قنابل إنارة في سماء بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس

منذ 2 ساعة 29 August، 2024
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