غارة من طائرات الاحتلال تستهدف منزلا جنوب غربي دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 01:36

غارة من طائرات الاحتلال تستهدف منزلا جنوب غربي دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 53 mins 29 August، 2024
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