مفتي جمهورية العراق أمام وفد نداء الأقصى: الأمة لا يمكن أن تنتصر إلا بجناحيها السني والشيعي

استقبل مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدع وفد نداء الأقصى الذي شارك في أربعينية الإمام الحسين(ع)، والقادمين من فلسطين ولبنان وسورية وذلك في مسجد أم الطبول في بغداد.

وثمن الشيخ الصميدع ثمّن تضحيات الشعب الفلسطيني وقال:” أثمن خطاكم وخطواتكم”، وأضاف :”كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله”، وتابع :” تحتاجون إلى عزيمة وإلى صبر. كل هذه الأمور نُسمِعُكموها، لكنها تمثل عزتنا وكرامتنا. وصفوة ضمائرنا هم الذين يرابطون في غزة في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق ممن دفعوا هذه الأثمان الغالية، ولا يوجد ثمن أغلى من النفس، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة”.

وأردف مفتي جمهورية العراق قائلًا :” كونوا على يقين بأنكم ستنتصرون، والنصر يأتي بلحظة لا يدركها إلا إمام عادل ومجاهد صادق ووعد خفي”.

واستحضر الشيخ الصميدع موضوع المقاومة العراقية فقال:” بمئتي مجاهد في البداية استطعنا أن نوقف أميركا ومعها 65 دولة على قدم وساق. لقد أذقناهم الأمرين”.

كما كانت كلمة باسم الوفد ألقاها الشيخ مؤمن الرفاعي فقال: “جئنا بمواكب نداء الأقصى ووفد تجمع العلماء المسلمين في لبنان وبالمقاومين من لبنان وفلسطين وسورية إلى العراق الأشم لنقول من هنا، إننا في محور المقاومة نتمسك بالوحدة الإسلامية وبخيار وثقافة المقاومة ونقول إن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر إلا بجناحيها السني والشيعي”.

وأضاف “من هنا نحن نفتخر بسماحة العلامة الصميدعي كما نفتخر بالحشد الشعبي لأنه في هذا المسجد الطاهر أسس لمقاومة لم تذل اليهود فحسب الصهاينة، وإنما أذلت أميركا الشيطان الأكبر، وثقوا تمامًا مهما فعملوا من مؤامرات ومهما عقدوا من مؤتمرات فلن يتوقف هذا الأمر في عراق الحسين (ع)، ولا في شام السيدة زينب (ع)، وإننا لمنتصرون”.

المصدر: موقع المنار