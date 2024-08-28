لماذا يخفي البعض منازلهم على خرائط غوغل؟ وما هي الطريقة؟

يقوم بعض أصحاب المنازل في الولايات المتحدة وغيرها بتمويه منازلهم على خرائط غوغل Google Maps كوسيلة لردع السرقات المحتملة.

يقول ضابط الشرطة الأميركي ريان رايلسباك إن هذا التكتيك يمكن أن يقلل من احتمالية السرقة من خلال حرمان الجناة المحتملين من معلومات مفيدة حول قيمة ممتلكات المرء وأي تدابير أمنية موجودة لحمايتهم.

ويضيف رايلسباك: “يبحث المحتالون عن طرق جديدة ومبتكرة لإيقاع الناس ضحايا. من الجيد أن يكون الجمهور على دراية بذلك ومواجهة ما يفعله المجرمون بالفعل”، بحسب شبكة ABC News.

وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة تسمح للمستخدمين بتمويه منازلهم إذا كانوا يفضلون ظهورها بهذه الطريقة على خرائط غوغل، وأضاف: “تساعد (أداة) Street View الأشخاص على استكشاف العالم افتراضياً، ونحن نسهل على أي شخص طمس منزله إذا فضل ذلك – فقط انقر فوق زر “الإبلاغ عن مشكلة” وإرسال طلب. لحماية خصوصية مستخدمينا بشكل أكبر، نستخدم أحدث التقنيات المصممة لطمس الوجوه واللوحات التي يمكن التعرف عليها تلقائياً”.

إليك السبب وراء قيام بعض الأشخاص بطمس منازلهم على خرائط غوغل، وكيفية القيام بذلك بنفسك.

لماذا يقوم بعض الأشخاص بطمس منازلهم على خرائط غوغل؟

قال أستاذ القانون وعلوم الشرطة في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في نيويورك، كريستوفر هيرمان، لشبكة ABC News، إن تكتيك الأمان المتمثل في طمس منازل الأشخاص على خرائط غوغل موجود منذ سنوات. وقال إن هذه الخطوة الرقمية البسيطة يمكن أن تمنع اللصوص من استهداف منزل معين.

وأضاف هيرمان: “من المؤكد أن اللصوص المحتملين يريدون استكشاف مواقعهم قبل أن يقتحموها”.

وذكر هيرمان أنه عند البحث عن صور عبر الإنترنت لمنزل، يبحث المجرمون عن أصول قيمة تستحق السرقة وأي حواجز أمنية قد تكون موجودة لمنعهم. يتضمن ذلك تحديد مخطط المنزل ومدخله، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمام باب المنزل أو نظام مراقبة خارجي.

قد يساعد طمس منزل على خرائط غوغل في منع السرقة من خلال إخفاء مثل هذه المعلومات. ومع ذلك، فإن هذه المناورة تخاطر أيضاً بنتائج عكسية إذا أصبح اللصوص يشكون في أن العقار قد تم طمسه لأنه يحتوي على أشياء ثمينة أو نقاط ضعف تستحق إبقائها بعيدة عن الأنظار.

تعد عمليات السطو على المنازل في الولايات المتحدة نادرة للغاية. في عام 2019، تعرضت أقل من 1% من الأسر للسطو، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.

كيف يمكنك طمس أو تعتيم منزلك على خرائط غوغل؟

– ستحتاج إلى القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الأغلب، فميزة التعتيم غير متوفرة في تطبيق خرائط غوغل على iOS أو Android. قد يمكنك الوصول إليها من خلال متصفح الويب على جهازك المحمول، ولكن من الصعب استخدامها، وهو ما يجعل أفضل خيار لك هو متصفح ويب موثوق به على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بدلاً من ذلك.

– في maps.google.com أدخل عنوان منزلك في شريط البحث في أعلى اليمين، واضغط على Enter، ثم انقر فوق صورة منزلك التي تظهر، بحسب موقع CNET.

– بعد ذلك، سترى عرض الشارع لموقعك. انقر فوق الإبلاغ عن مشكلة في أسفل اليمين. النص صغير جداً لكنه موجود.

– الأمر متروك لك لاختيار ما تريد أن يقوم غوغل بتعتيمه. باستخدام الماوس، اضبط عرض الصورة بحيث يكون منزلك وأي شيء آخر تريد تعتيمه محصوراً داخل المربع الأحمر والأسود. استخدم فأرة الحاسب للتحرك، وأزرار الجمع (+) والطرح (-) للتكبير أو التصغير.

– بمجرد الانتهاء من ضبط الصورة، اختر ما تريد طمسه أسفلها: (وجه – منزل – سيارة – لوحة الترخيص – أي شيء مختلف)، وسيُطلب منك تقديم مزيد من التفاصيل حول ما تريد طمسه بالضبط، في حالة انشغال الصورة بالعديد من السيارات والأشخاص والأشياء الأخرى.

– تأكد أيضاً تماماً من أن ما تحدده هو بالضبط ما تريد طمسه. تحذر غوغل من أنه بمجرد طمس شيء ما على Street View، فإنه يصبح مطموساً بشكل دائم.

– أدخل بريدك الإلكتروني، وتحقق من رمز التحقق (إذا لزم الأمر)، وانقر فوق “إرسال”.

– بعد ذلك، ستتلقى بريداً إلكترونياً من غوغل يفيد بأنه سيراجع تقريرك ويتواصل معك بمجرد رفض الطلب أو الموافقة عليه. قد تتلقى المزيد من رسائل البريد الإلكتروني من غوغل تطلب مزيداً من المعلومات بخصوص طلبك. لا تقدم غوغل أي معلومات حول المدة التي سيستغرقها طلبك للمعالجة، لذا ترقب أي رسائل بريد إلكتروني أخرى.

المصدر: cnbc arabia