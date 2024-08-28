معهد المعارف الحكمية ينظم دورة تخصصية بعنوان: “مقاربة منهجية في فكر الإمام الخـامنئي دام ظله”

يعلن معهد المعارف الحكمية عن تنظيم دورة تخصصية تحت عنوان

“مقاربة منهجية في فكر الإمام الخـامنئي دام ظله”

لسماحة الشيخ شفيق جرادي

أهداف الدورة:

– تقديم فهم عميق لمبادئ وأسس منهجية الإمام الخامنئي دام ظله

– استكشاف تأثيراتها على الفكر الإسلامي الحديث

-تمكين الباحثين للكتابة في فكره وفق منهجه دام ظله

الدورة حضورية

المدة: 5 أسابيع

الدورة مجانية

عدد المقاعد محدود

شروط التسجيل :

-أن تكون له مقالات ومنشورة

– أو يكون طالبًا في مرحلة الماجستير او ما يعادلها

-أو طالبًا حوزويًا أنهى مرحلة السطوح

كل يوم إثنين، بدءًا من الاثنين 2/9/2024

الساعة 5:00 عصرًا

معهد المعارف الحكمية، السان تيريز، سنتر يحفوفي، بلوك C، الطابق 3

آخر مهلة للتسجيل : الجمعة 30/8/2024 الساعة 8:00 مساءً

للتسجيل :

https://forms.gle/zFmVNRM9SvaqgDAm7

للاستفسار : التواصل برسالة نصية على الرقم التالي (واتساب او تليغرام)

المصدر: موقع المنار