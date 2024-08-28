معهد المعارف الحكمية ينظم دورة تخصصية بعنوان: “مقاربة منهجية في فكر الإمام الخـامنئي دام ظله” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 13:32

معهد المعارف الحكمية ينظم دورة تخصصية بعنوان: “مقاربة منهجية في فكر الإمام الخـامنئي دام ظله”

منذ 44 mins 28 August، 2024
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

يعلن معهد المعارف الحكمية عن تنظيم دورة تخصصية تحت عنوان

“مقاربة منهجية في فكر الإمام الخـامنئي دام ظله”

لسماحة الشيخ شفيق جرادي

 أهداف الدورة:
– تقديم فهم عميق لمبادئ وأسس منهجية الإمام الخامنئي دام ظله
–  استكشاف تأثيراتها على الفكر الإسلامي الحديث
-تمكين الباحثين للكتابة في فكره وفق منهجه دام ظله

الدورة حضورية
المدة: 5 أسابيع
الدورة مجانية
عدد المقاعد محدود

شروط التسجيل :
-أن تكون له مقالات ومنشورة
–  أو يكون طالبًا في مرحلة الماجستير او ما يعادلها
-أو طالبًا حوزويًا أنهى مرحلة السطوح

كل يوم إثنين، بدءًا من الاثنين 2/9/2024
الساعة 5:00 عصرًا
معهد المعارف الحكمية، السان تيريز، سنتر يحفوفي، بلوك C، الطابق 3

 آخر مهلة للتسجيل : الجمعة 30/8/2024 الساعة 8:00 مساءً

للتسجيل :
https://forms.gle/zFmVNRM9SvaqgDAm7

للاستفسار : التواصل برسالة نصية على الرقم التالي (واتساب او تليغرام)

المصدر: موقع المنار

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