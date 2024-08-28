مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: العملية الإسرائيلية بالضفة تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال الوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 11:32

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: العملية الإسرائيلية بالضفة تنتهك القانون الدولي وتهدد بإشعال الوضع

منذ 14 mins 28 August، 2024
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