وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة بيت هِلل في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 20:28

وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار طائرة بدون طيار في منطقة بيت هِلل في الجليل الأعلى

منذ 42 mins 27 August، 2024
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