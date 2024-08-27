إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 20:28

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 60 mins 27 August، 2024
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