بالفيديو| المقاومة توزع مشاهد من عملية استهداف مواقع صهيونية ومستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة

وزعت المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الثلاثاء مشاهد من عملية استهداف مواقع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي ومستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

وواصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة واهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وقراه.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-8-‌‏ 2024، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة إنقضاضية وأصابوها ‏إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 27-8-2024‏

‏22 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 27-8-2024‏

‏22 صفر 1446 هـ

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية