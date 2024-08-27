لتغيير الحقائق التاريخية.. نتنياهو يصادق على تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي على خطة وزارة “التراث”، التي يتولاها عَميحاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، بشأن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وتقضي بتسيير جولات برفقة مرشدين من قِبل (أي بتمويل) الدولة في منطقة جبل الهيكل المزعوم أي (باحة المسجد الأقصى)، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الثلاثاء.

وكرر مكتب نتنياهو الزعم بأنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى، فيما يكرر بن غفير الإعلان عن أن سياسته ستغير الوضع الراهن بالسماح لليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى بالصلاة فيه، وقال أمس إنه يريد بناء كنيس في المسجد.

وتسعى وزارة “التراث” إلى تزوير تاريخ القدس المحتلة والمسجد الأقصى والترويج للأساطير الصهيونية. وجاء في بيان صادر عنها أنه “استمرارا لقرار الحكومة، تعتزم وزارة التراث تسيير جولات مع مرشدين في الجبل، تسمح لأول مرة لعدد كبير من اليهود ومئات آلاف السائحين الذين يصعدون إلى الجبل سنويا”.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إلى الهدف من هذا الإجراء هو ما قالت إنه “الاستماع إلى التراث اليهودي بصيغة تاريخية دقيقة ونظيفة من حقائق بديلة وسرديات فلسطينية كُتبت من أجل دفع أجندة معادية لإسرائيل ولليهود”.

وأضاف البيان أن “تسيير الجولات مع مرشدين ستجري بشكل مسموح به ومن خلال صلاحيات (الحكومة)، وصادقت عليها جميع الجهات ذات العلاقة، وخضعت للجنة مناقصات بموجب القانون، وستجري بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية”.

وجاء في تعقيب مجلس الأمن القومي أن المجلس لم يصادق ولم يطالب بالمصادقة على جولات وزارة التراث في المسجد الأقصى، وأي نشر يتعلق بضلوع مجلس الأمن القومي في الموضوع لا أساس له.

وذكرت “كان” أن وزارة “التراث” ستمول هذه الجولات بمبلغ مليوني شيكل، ويتوقع أن يبدأ تسيير هذه الجولات في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه يريد إقامة كنيس في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وصدرت صحيفة “ييتِد نئمان” الناطقة باسم حزب “ديغل هتوراة” الحريدي، اليوم، بعنوان باللغتين العبرية والعربية، جاء فيه أنه “يمنع منعا باتا صعود اليهود إلى الجبل – باحة الأقصى – هذا هو رأي – فتوى – كل رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر العصور، وهذا الرأي – الفتوى – لم يتغير ولا يزال ساري المفعول حتى الآن”.

وهاجمت الصحيفة بن غفير وقالت إن “المريض بإشعال الحرائق السياسية يشعل المنطقة”، وأن “الوزير بن غفير يعود إلى قيئه ويشكل خطرا على يهود الأرض المقدسة”.

المصدر: المنار + عرب 48