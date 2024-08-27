المحكمة الإدارية في تونس تقبل طعن قيادي سابق في حركة النهضة وتعيده للانتخابات للرئاسية

قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة بأن المحكمة قبلت الطعن المقدم من المكي “شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية”، مبينا أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من قبل المرشح للانتخابات الرئاسية ناجي جلول.

وأكد عضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في “فيسبوك”، أن “قبول طعن عبد اللطيف المكي في حد ذاته يعد انتصارا على عقلية الإقصاء ودفاعا عن حق الترشح”. وأضاف: “نحن في انتظار بقية القرارات في حق المترشحين الآخرين. وأن شروط الانتخابات النزيهة حق وليس منة”.

وبقرار المحكمة ينضم المكي رئيس حزب العمل والانجاز إلى المرشحين المقبولين وهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والسياسيان العياشي زمال وزهير المغزاوي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.

وكان المكي قياديا بارزا في حزب النهضة الإسلامي لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار النهضة وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

المصدر: مواقع