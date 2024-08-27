الضفة الغربية | 5 شهداء باستهدف طائرات مسيّرة للاحتلال منزلاً في مخيم نور شمس في طولكرم بأربعة صواريخ

استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون مساء اليوم الاثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة، بالتزمن مع اعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جرّاء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.

وأفيد أنّه من بين الشهداء، المطارد المقاوم في كتائب القسام جبريل جبريل، من مدينة قلقيلية، والذي كان أُفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى والتهدئة بين المقاومة والاحتلال في نوفمبر، تشرين الثاني الماضي، وأصبح مطارداً منذ تحرره بالصفقة.

وذكرت مصادر صحافية بأن أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية، عدة صواريخ باتجاه منزل في حارة المنشية في المخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين.

وكانت مصادر محلية، أفادت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، جرّاء استهداف الطيران المسيّر الاسرائيلي لمجموعة من الشبان على دفعتين، في مخيم نور شمس في طولكرم، مشيرة الى أنّه فور تجمّع المواطنين بعد الاستهداف الأوّل، أعادت الطائرات استهداف المواطنين، بعدد من الصواريخ.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته هاجمت ما وصفها ” غرفة عمليات لخلية مسلحة في طولكرم”، بأربعة صواريخ. وبحسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، فإن القصف الإسرائيلي لمخيم نور شمس استهدف منزل القائد في سرايا القدس، “أبو شجاع”.

وتزامن الاعتداء على طولكرم، باعلان جيش الاحتلال، انه بدأ عملية عسكرية في الضفة الغربية تحت اسم “الردع الناري” ستستمر لمدة اسابيع.

وباستشهاد المواطنين الخمسة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 650 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

المصدر: وكالة يونيوز