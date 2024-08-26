بالفيديو | حماس تنفذ كميناً محكماً ضد الاحتلال في خانيونس وتعرض مشاهد من قصف “تل أبيب”

عرض الاعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد من كمين محكم، استهدف قوات العدو المتحصنة داخل أحد المنازل في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها نفذت كمينا محكما استهدف قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة”TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد.

وأفاد الاعلام العسكري للقسام بأن المجاهدين فجروا عين نفق فُخِّخت مسبقًا في قوة قوامها 5 جنود تقدمت للمكان وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما عرض الاعلام العسكري مشاهد من استهداف “تل أبيب” بصاروخ “M90” واستهداف ودك المغتصبات والمواقع الصهيونية المحاذية للقطاع بالصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

المصدر: الاعلام العسكري