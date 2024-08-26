بوحبيب وبوريل اكدا هاتفيا اهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة

عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في اتصال هاتفي من مفوض ال​سياسة​ الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة.

الوزير بو حبيب جدّد لنظيره الجزائري تقدير الحكومة لمبادرة بلاده بتزويد لبنان بالفيولبوحبيب وبوريل اكدا هاتفيا اهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة

وأكد بوريل تأييده “موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الرقم 1701”.

وأسف بوحبيب وبوريل لـ”عدم تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة التي عقدت في القاهرة بعد الجولة الأولى في الدوحة”، مؤكدا “أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة”.

وشدد بوحبيب على “ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على “إسرائيل” لتوقف عدوانها المستمر على لبنان وتلتزم تنفيذ القرار 1701″.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام