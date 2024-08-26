شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 01:16

شهداء وعدد من الإصابات في قصف للاحتلال استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 52 mins 26 August، 2024
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