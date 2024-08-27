بالفيديو | احياء حاشد لأربعين الإمام الحسين (ع) في مقام السيدة خولة في بعلبك

أحيت هيئة مقام السيدة خولة في بعلبك أربعينية الإمام الحسين، وقد توافدت مسيرات “المشاية” القادمة من مختلف أنحاء المنطقة سيرا على الأقدام منذ ليل أمس باتجاه المقام الذي غصت قاعاته وباحاته بالزائرين، وأقيمت مواكب “اللطم” على الطرقات المؤدية إليه.

وعلى امتداد الطريق نصبت “المضائف” على حب أهل بيت النبوة، وتولى عمال بلدية بعلبك الحفاظ على النظافة وفق خطة أعدت لمواكبة الإحياء.

وتلا السيرة الحسينية الشيخ طلال المسمار، التي ركزت على مسار عودة الإمام زين العابدين علي بن الحسين من الشام إلى كربلاء، قبل الإنتقال إلى المدينة المنورة.

وخلال احيائهم مراسم الأربعين في مقام السيدة خولة (ع)، وصلت أنباء عملية المقاومة الإسلامية ضد العمق الصهيوني، حيث وجه المشاركون رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

المصدر: المنار + مركز نسيم