بالفيديو | الملايين في كربلاء المقدسة يحيون ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)

شهدت مدينة كربلاء المقدسة مراسم مليونية لاربعينَ الامام الحسين عليه السلام. واعلنت العتبةُ المقدسةُ انَ عددَ الزائرينَ بلغ مع هذا اليوم (21) مليون زائر من داخلِ وخارجِ العراق.

وما كادت شمس الأربعين تشرق في كربلاء المقدسة حتى تراءت هذه القبة للسائرين شوقا وحبا لسبط رسول الله. الى هذه البقعة المباركة يمم الملايين الوجوه كما في كل عام، في القلب شوق ولهفة وفي العين دمعة وغصة وفي القلب حنين بعمر عام.

فها هو العشرين من صفر يعلن كربلاء قبلة لكل مشتاق لمواساة آل البيت عليهم السلام بشهادة الامام الحسين عليه السلام.

ايام وليال من مسير العشق توّجت بالوقوف قبالة المرقد الشريف للإمام الحسين عليه السلام والاستئذان بالدخول الى الحرم الحسيني المقدس، وتحت قبته المباركة تزاحمت الأيدي لإلقاء التحية والسلام، وهنا ايضا لهجت الألسن بالدعاء لنصرة الحق على الباطل تجسيدا لثورة الحسين عليه السلام.

بين مرقد ابي عبد الله الحسين ومرقد اخيه ابي الفضل كان المشهد مهيبا، الملايين المتوافدون الى هناك جددوا العهد بنصرة المظلوم ورفع راية الإسلام المحمدي الاصيل مهما عظمت التضحيات.

هو الحب الذي لا يستكين والشوق الذي يعبر كل المسافات والوله الذي يشتد عاما بعد عام، والنهج الذي يرسم لكل عاشق طوق النجاة انطلاقا من ثورة كربلاء.

رئيس الوزراء يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، نجاح خطة الزيارة الأربعينية، وفيما أكد تخصيص 3.5 ترليونات دينار لإنشاء وتنفيذ 36 مشروعاً خدمياً يتعلق بالزيارات المليونية، أشار إلى قطع الحكومة شوطاً مهماً في تنفيذ مشروع مترو كربلاء المقدسة – النجف الأشرف.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كربلاء المقدسة، “كل العراقيين وضيوفهم من كل أنحاء العالم لا يتعاملون مع زيارة الأربعين على أنها حدث عابر بل هي حالة مستمرة من التواصل والبذل والعطاء”، مردفاً “بادرنا إلى تأسيس اللجنة العليا للزيارة الأربعينية لتكون المنظم والمشرف على الجهد الذي يبذل من أجل إنجاح الزيارة”.

واستطرد، “أجدد تقديري إلى المضيف الأول وهو المواطن العراقي لكل ما وجدناه من كرم وسخاء”، مبيناً أن “زيارة الأربعين ملحمة وطنية، وهذا النجاح ما كان ليتم لولا الأداء البطولي للأجهزة الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها”.

وأشاد، “باللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري”، مثمناً “المؤسسات الخدمية والإدارية المحلية في المحافظات وتشكيلات مختلف الوزارات”.

وأردف، أن “زيارة الأربعين فرصة لإعادة همة كل الفرق الخدمية لمراجعة العمل والتعامل مع المعوقات ووضع الحلول”، مشيداً “بالدور الكبير لمحافظ كربلاء المقدسة ومجلس المحافظة لجهودهم المستمرة”.

وأشار الى أن “الحكومة، بدأت بالعمل منذ انتهاء الزيارة الماضية وليس قبل أيام، حيث قامت بالكثير من أعمال البنى التحتية منها تأهيل معابر المنذرية وزرباطية والشيب وإنشاء ساحات تبادل كبيرة كان لها أثر مهم في تسهيل نقل الزائرين”.

المصدر: المنار + مواقع