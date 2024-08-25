طائرات الاحتلال تستهدف حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 25 2024 - 00:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
إعلام العدو: 3 مروحيات نقلت قتلى ومصابين إلى مستشفى شعاري تسيدك في القدس من قطاع غزة
حماس: ندين بأشد العبارات قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمال قطاع غزة
وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة بناء لدعوة من الوسطاء للإطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة
جهاد طه: اذا كانت الإدارة الأميركية جادة بترجمة ما تقوله فيجب ان يكون هناك آليات تنفيذ لما تم التوافق عليه في 2 يوليو
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى خطوط امداد العدو في نتساريم بصواريخ 107
طائرات الاحتلال تستهدف حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
منذ 1 ساعة
24 August، 2024
عاجل
حي تل السلطان
غزة
التعليقات
ذات صلة
طائرة مسيرة “كواد كابتر” تلقي قنابل في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية: من بين هؤلاء 3288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد وذلك بعد فحص نحو 240 ألف طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي
منظمة الصحة العالمية: آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة حوالي 15 ألف طفل بسوء التغذية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}