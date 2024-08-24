إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل دون تفعيل صافرات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 19:46

إعلام العدو: سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل دون تفعيل صافرات الإنذار

منذ 2 ساعة 24 August، 2024
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