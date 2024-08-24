الاحتلال يواصل نسف مبانٍ جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:02
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الاحتلال يواصل نسف مبانٍ جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
منذ 7 mins
24 August، 2024
عاجل
حي الزيتون
غزة
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