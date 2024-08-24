إعلام العدو: الجيش يجري تحقيقاً بشأن المستوطنين اللذين  دخلا قلقيلية ولم يحدد مكانهما بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:02

إعلام العدو: الجيش يجري تحقيقاً بشأن المستوطنين اللذين  دخلا قلقيلية ولم يحدد مكانهما بعد

منذ 43 mins 24 August، 2024
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