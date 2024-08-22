بيرم استقبل وفدا من “عمال كهرباء لبنان” واكد الوقوف الى جانبهم

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان مصطفى بيرم الخميس وفدا من مستخدمي وعمال كهرباء لبنان.

وبحث اللقاء في المطلب المتعلق بتصحيح المرسوم رقم ١٣١٦٤(تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة) وإعادة البند المتعلق بزيادة الغلاء المعيشة والموافق عليه من مجلس شورى الدولة.

من جهته، أشار بيروم الى انه “كان قد ارسل مشروع المرسوم بالصيغة التي تتضمن غلاء المعيشة ولكن ضغط الهيئات الاقتصادية ادى الى اقرار الحد الأدنى فقط”، ولفت الى “وجود طعن في هذا الخصوص، وقد صدرت نتيجته ايجابية لصالح المستخدمين والعمال ومن المفترض ان يصار بعدها الى استصدار مرسوم جديد من قبل مجلس الوزراء يعيد المرسوم الى سيرته الأولى”.

من ناحية اخرى، عرض الوفد مظلومية المياومين وجباة الاكراء خاصة لناحية عدم استكمال تطبيق قانون تثبيتهم، حيث أكّد الوزير بيرم انه يقف الى جانب العمال في هذا الملف، وشدد على “ضرورة تعيين الفائض من الناجحين ودفع التعويضات للمستحقين منهم واستكمال المباريات وفقا لما نص عليه القانون والمذكرات ذات الصلة”.

المصدر: بريد الموقع