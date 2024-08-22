قوات الاحتلال تعتقل الشاب تامر رضوان بعد اقتحام منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 05:36
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قوات الاحتلال تعتقل الشاب تامر رضوان بعد اقتحام منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية
منذ 18 mins
22 August، 2024
عاجل
-
غير مصنف
الضفة الغربية
قلقيلية
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