اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 19:48

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى

منذ 36 mins 21 August، 2024
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