اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شوميرا زرعيت وعرب العرامشة بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 18:04

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شوميرا زرعيت وعرب العرامشة بالجليل الغربي

منذ 8 mins 21 August، 2024
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