الوزير حمية أطلق أعمال الصيانة على اوتوستراد جبيل – المدفون

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية اشغال التأهيل والصيانة على اوتوستراد جبيل ـ المدفون، خلال حفل اقيم عند مدخل القضاء في نهر ابراهيم.

وبالمناسبة، رحب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو بالوزير حمية في بلاد جبيل بإسمه وباسم فاعليات القضاء على مختلف طوائفهم ومذاهبهم، واعتبر ان مجيئه الى هذا القضاء “رسالة مهمة جدا”، وقال “زيارتكم اليوم هي رسالة تنمية لتؤكد من خلالها ان لديك وحدة في المعيار، انك منهجي وصاحب همة ومبادرة ومفاجأة دائما ونموذج للوزير المثالي”، وتابع “رغم الظروف الصعبة، نرى زيارتكم لقضاء جبيل كرسالة صمود في ظل الحصار والدمار والتهديد والشهداء والجرحى والقتلى، فأردت ان تقدم رسالة لبلاد جبيل تقول فيها اننا كما نقاوم نستطيع في الوقت ذاته تعبيد طرق وفتح اوتوسترادات وان نكون الى جانب المواطن في خدماته وحاجاته”.

من جهته، اعتبر النائب سيمون ابي رميا ان “حضور الوزير حمية اليوم الى جبيل يدل على العدالة في التعاطي مع كل الاقضية”، واصفا اياه بـ”الرجل الصادق والصدوق وصاحب الوعد الصادق عندما يعد يفي”.

بدوره، قال الوزير علي حمية “قضاء جبيل غالي على كل لبناني والجميع يعرف وضع الدولة اللبنانية والانهيار المالي الذي حصل والذي لا ذنب له فيه لا وزير الاشغال ولا اي شخص من الحاضرين”، وتابع “نحن في الوزارة ومن خلال موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل التي تم اعتمادها في مجلس النواب، حاولنا وضع قراءة لكل الاوتوسترادات على كامل الاراضي اللبنانية جنوبا وشمالا وجبلا وبقاعا، ووصلنا الى اعداد ملفات للاوتوسترادات الدولية، واليوم نعلن عن بدء ورشة صيانة اوتوستراد جبيل المدفون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام