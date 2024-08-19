وسط مواجهات واشتباكات.. إصابات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة في صفقة التبادل الأخيرة والطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة، وذلك بعد مداهمة منزل عائلتها في حي رام الله التحتا، كما اعتقلت القوات الشاب نضال هندية بعد مداهمة بناية سكنية في حي الطيرة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال علاء عوض الله الشّرباتي من خربة الحرايق، كما اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر من طولكرم، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري قرب مدينة أريحا.

واقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط اشتباكات وإطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة المنطقة.

واندلعت مواجهات في البلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي باليد، كما اعتقل آخر لم تعرف هويته.

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية 4 إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها إصابة بحالة خطيرة في البطن والرأس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى – نابلس في بيان مقتضب “تصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ويخوضون اشتباكاتٍ عنيفة معها”.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، خمسة شبان من محافظة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: محمد راتب محمود العمور، ورجوان محمد موسى العمور، ورايان إبراهيم نصرالله، ومحمود موسى العمور من تقوع، وإيهاب منذر أحمد الكرد.

ونفذت المقاومة في الضفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 عمليات ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” في بيان له 8 أعمال للمقاومة شملت عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلقاء زجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

أكثر من 100 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري

هذا وذكر مركز معلومات فلسطين (معطى) أن المقاومة في الضفة الغربية زرعت 34 عبوة ناسفة لاستهداف قوات الاحتلال في الضفة منذ بداية الشهر الجاري. كما وقعت 78 عملية إطلاق نار و3 عمليات طعن خلال الفترة ذاتها.

المصدر: مواقع إخبارية