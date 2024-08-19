كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وناقلة جند “نمر” وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 18:20

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105” وناقلة جند “نمر” وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 1 ساعة 19 August، 2024
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