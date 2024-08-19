الوزير حمية عرض والنائب الياس جراده آخر المستجدات وشؤونا إنمائية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة النائب الياس جراده ، حيث استعرض معه اخر المستجدات والتطورات الحاصلة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات في قضاءي مرجعيون وحاصبيا ، ولاسيما في ظل الظروف الحالية في منطقة الجنوب .

واكد حمية خلال الاجتماع أن ” ما يتعرض له الجنوب اللبناني اليوم من اعتداءات من قبل الإحتلال الإسرائيلي يستلزم وضع كافة الإمكانات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية في خدمة تعزيز صمود الأهالي هناك ، والتي من بينها بالتأكيد ما تُعنى به وزارة الاشغال العامة والنقل فيما خص صيانة الطرقات ، ولاسيما في المناطق التي تسمح الظروف الراهنة ببدء الأعمال فيها “”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام