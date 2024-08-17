مراسل المنار: سقوط اربع قذائف مدفعية في حرج بلدة مركبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 18:24

مراسل المنار: سقوط اربع قذائف مدفعية في حرج بلدة مركبا

منذ 28 mins 17 August، 2024
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