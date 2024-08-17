مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 18:24
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ316 وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40,074 والجرحى إلى 92,537
الصحة الفلسطيني في غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال 48 ساعة وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و136 إصابة
سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محور التقدم شرق منطقة القرارا شمال مدينة خانيونس
وزير الاشغال والنقل علي حمية للمنار: نتابع معالجة موضوع الانهيارات في مختلف المناطق وتباعاً تبدأ ورش صيانة الطرقات
الوزير حمية: نحاول اداء عملنا وفق المتوفر من الاعتمادات لنخفف عن اهلنا بكافة الاقضية وهذا اقل الواجب
مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة كفرشوبا
منذ 1 ساعة
17 August، 2024
عاجل
بلدة كفرشوبا
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