الاحتلال الاسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في شمال الجولان ليتضح أن التشخيص خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 01:32

الاحتلال الاسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في شمال الجولان ليتضح أن التشخيص خاطئ

منذ 26 mins 16 August، 2024
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