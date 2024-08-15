وسائل اعلام اميركية : ‏استقالة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق على خلفية تعاملها مع التظاهرات الطلابية المرتبطة بالحرب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 04:08

وسائل اعلام اميركية : ‏استقالة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق على خلفية تعاملها مع التظاهرات الطلابية المرتبطة بالحرب في غزة

منذ 48 mins 15 August، 2024
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