اعلام العدو : انفجار سيارة مفخخة في منطقة حسكا شمال الخليل وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة وقوات الاحتلال وصلت المكان للتحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2024 - 00:18

اعلام العدو : انفجار سيارة مفخخة في منطقة حسكا شمال الخليل وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة وقوات الاحتلال وصلت المكان للتحقيق

منذ 43 mins 13 August، 2024
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