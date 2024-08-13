مراسل المنار : معلومات عن اصوات انفجارات في ثكنة راميم في وادي هونين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 12:06
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وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادثتين على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن
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بوتين: المهمة الرئيسية الآن هي طرد قوات العدو من أراضينا وهو سيلقى ردًا مناسبًا على أفعاله وجرائمه في مقاطعة كورسك
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
كتائب القسام تزف الشهيد طارق زياد داوود الذي ارتقى اثر عملية اغتيال نفذتها قوات العدو في قلقيلية بالاراضي المحتلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولا تنتظر إذن أحد
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تخفّض تصنيف الكيان الصهيوني من A+ إلى A مع توقعات بتصنيف سلبي
وزير الأمن الايراني: ألقينا القبض على عدد كبير من الإرهابيين كانوا ينوون القيام بهجمات إرهابية وانتحارية وزرع قنابل
مراسل المنار : معلومات عن اصوات انفجارات في ثكنة راميم في وادي هونين
منذ 1 ساعة
13 August، 2024
عاجل
وادي هونين
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