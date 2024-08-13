قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تقتحم مدينة جنين من فتحة مقيبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 02:52
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وزارة الصحة في غزة: العدو ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 142 شهيدًا و150 جريحًا خلال 24 ساعة
قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تقتحم مدينة جنين من فتحة مقيبلة
منذ 38 mins
13 August، 2024
عاجل
الضفة الغربية
مخيم جنين
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