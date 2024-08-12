عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 12 آب/أغسطس 2024



العناوين

الأخبار:

ـ مسلسل المجازر والإخلاء: حرب تيئيس الغزيين

ـ اتصالات لتأكيد مشروعيّة الثأر: إيران تفصل مسارَي «الردّ» و«وقف النار»

ـ الحشد العسكري الغربي والعربي: كيف نُبقي سيادة إسرائيل على السماء؟

ـ مجزرة فكذبة فمجزرة: فضائح الاحتلال في «التابعين»

– سيناريو «الإغراق الناري»: لا درع كافية لحماية إسرائيل

البناء:

ـ 100 شهيد في مجزرة غزة… وكبار ضباط الاحتلال: نحن بعيدون جداً عن النص

ـ وزارة الصحة في غزة: استشهاد نحو 500 من كادر القطاع الصحي منذ بدء العدوان على القطاع

ـ الصين تؤكد دعم إيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية

ـ هل الردّ على «إسرائيل» معجّل… وعلى أميركا مؤجّل؟

– حرب غزة حسمت… والآن حرب الردع

اللواء:

– «دراما الردَّين» بين لهيب النار ومخاوف الإنفجار!

– إسرائيل تكشف عن رد إيراني قبل الخميس.. ونتنياهو يشكك بالوفد المفاوض

– تعاطف سنّي مع «حزب الله» ولقاءات لحفظ التقارب مستقبلاً

– نتنياهو يستبق جولة 15 آب التفاوضية بمجزرة «التابعين» بهدف إفشالها

الديار:

– فشل محاولات واشنطن تفادي رد محور المقاومة..استبعاد خروقات بملف الهدنة في اجتماع الخميس؟

– حزب الله: سيكون ردّ المقاومة مؤثّراً وفعّالاً ورادعاً حتّى لا يكرّر العدوّ محاولة كسر الخطوط الحمر

– قصف عنيف على غزّة وأوامر بالإخلاء… ونزوح جديد من خانيونس

النهار:

ـ ترقّبٌ قلقٌ للخميس بعد المجزرة والتصعيد جنوباً

– اللبنانيون على قارعة الانتظار

الاسرار

البناء:

خفايا:

– توقفت مصادر عسكرية متابعة لحرب غزة أمام ما تضمنته رسالة الضباط القادة في جيش الاحتلال لقيادتهم العليا عن تقدير الموقف في غزة عسكرياً في سياق التشكيك بالحديث عن النصر القريب.

وقالت إن ما تضمنته الرسالة عن امتلاك المقاومة صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة كافية للقيام بمهمات استطلاعية وعسكرية انقضاضيّة يؤكد ما تقوله قيادة المقاومة في غزة عن أن ما لديها كافٍ لخوض حرب طويلة ما لم تتحقق شروطها في أي اتفاق مقترح.

كواليس:

– رصدت مصادر إعلامية متابعة لما يصدر حول مواعيد مرتقبة لردّ إيران وحزب الله على الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة الإيرانية طهران وما ترتب عليها من اغتيال القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر أن سبعة مواعيد مختلفة تم تحديدها إسرائيلياً للردّ وخمسة مواعيد أميركيّة، إضافة لما يتم نشره في وسائل الاعلام.

وقالت إن هذا يدل على أن محور المقاومة نجح في خوض الحرب النفسية التي أسماها السيد حسن نصرالله بدفع الكيان للوقوف على قدم وربع خصوصاً في ضوء حال الهلع داخل المستوطنين مع كل موعد.

اللواء:

همس:

– تُشيد سفيرة دولة كبرى بأداء مرجع بارز وإعتباره المحاور الأول بالمقارنة مع غيره من القيادات السياسية، التي لا يُحسن معظمها إدارة دفة الحوار مع الآخر!

غمز:

– توقع نائب في لجنة الأشغال بقاء لبنان بلا كهرباء فترة ليست قصيرة، بسبب التواطؤ الحاصل بين موظفين في وزارة الطاقة ومافيات المولدات الذين ضاعفوا طاقاتهم الإنتاجية بعد توقف وحدات في معملي الزهراني ودير عمار عن العمل!

لغز:

– لم تنفع المساعي التي بُذلت على أكثر من صعيد، في إنصاف الموظف عبد الحفيظ سوبره الذي نُقل من منصبه الحساس ظلماً، لأسباب ظاهرها سياسي وباطنها فسادي!

المصدر: صحف